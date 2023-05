Ricardo Horta foi eleito avançado do mês de abril, naquela que é a primeira distinção deste tipo que o capitão do Sporting de Braga recebe esta temporada.

O internacional português contou com 21,43 por cento dos votos dos treinadores, tendo superado Jhonder Cádiz (Famalicão), com 11,11 por cento, enquanto Yusupha (Boavista), Mehdi Taremi (FC Porto) e Marqués (Estoril) completaram o pódio, todos com 8,73 por cento das preferências.

Durante abril, Horta foi titular nos cinco jogos disputados e contribuiu com três golos para o registo cem por cento vitorioso do Sp. Braga.