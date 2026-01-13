Rodrigo Zalazar foi eleito pelos treinadores da Liga como o melhor médio do mês de dezembro.

O uruguaio do Sp. Braga teve 18,10 por cento dos votos e terminou à frente de Froholdt (FC Porto), com 16,38 por cento, e Luís Esteves (Gil Vicente), que recolheu 12,07 por cento das preferências.

No período em análise, Zalazar participou nos quatro jogos dos bracarenses e apontou um golo frente ao Benfica. Esta é, de resto, a primeira distinção do uruguaio na presente época.

Recorde-se que Diogo Costa foi distinguido como o melhor guarda-redes do mês de dezembro e Bednarek recebeu o prémio de defesa do mês pela terceira vez esta temporada.