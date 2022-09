Simon Banza foi distinguido como melhor avançado da Liga em agosto.



O avançado do Sp. Braga, autor de cinco golos em quatro jogos, recebeu 38,89 por cento dos votos dos treinadores da Liga. O gaulês, de 26 anos, superou a concorrência do benfiquista Gonçalo Ramos, que recolheu 17,36 por cento das preferências, e do rioavista Aziz que recebeu 14,58 por cento dos votos.



Recorde-se que Banza é o primeiro jogador do Sporting de Braga a ser distinguido com um prémio da Liga em 2022/23. Ricardo Batista foi o guarda-redes do mês, Morato o defesa do mês e Enzo Fernández o melhor médio.