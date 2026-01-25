A FIGURA: Zalazar

Fora do jogo europeu com o Nottingham Forest devido a castigo, o uruguaio voltou às opções com a corda toda. Um golo, uma assistência e uma grande penalidade cavada, isto apenas na primeira parte, resumem a exibição do uruguaio. Zalazar não esteve pelos ajustes, impôs a intensidade sempre no máximo e facilitou o que podia ser complicado.

O MOMENTO: primeiro golo do Sp. Braga (17’)

Lance de bola parada com vários ressaltos, o Alverca não se conseguiu livrar do lance, o Sp. Braga não desistiu e à bola que sobrou para a entrada da área Vítor Carvalho respondeu com um remate de primeira. A insistência foi premiada, a bola ainda desvia em Sabit Abdulai, parando apenas no fundo das redes. Começou aí a traçar-se o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Pau Victor e Ricardo Horta

Móveis e com várias alternâncias entre o lado esquerdo e o centro do ataque, a dupla deu versatilidade à manobra ofensiva do Sp. Braga. O espanhol marcou de cabeça e o capitão marcou de grande penalidade.

Chiquinho

Lançado ao intervalo, o atacante deu um pouco de rasgo ao Alverca. Em velocidade ameaçou provocar calafrios, mas sem consequência. Ainda assim, acaba por se destacar pela ousadia.

Barisic

O adversário não ofereceu grandes dificuldades, é certo, mas ainda assim o defesa central bósnio estreou-se com nota positiva na folha de serviço. Não facilitou e foi competente nas suas ações.