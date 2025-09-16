O Sp. Braga anunciou, esta terça-feira, que estão esgotados os bilhetes para a deslocação ao V. Guimarães, no próximo sábado.

Através das redes sociais, os bracarenses confirmaram a venda dos 1.600 ingressos disponíveis para os adeptos visitantes, sendo que o dérbi do Minho decorre no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 20h30.

Recorde-se que, neste momento, Sp. Braga e V. Guimarães ocupam o sétimo e oitavo lugar, respetivamente, na Liga, sendo que os bracarenses têm um ponto de vantagem sobre os vimaranenses.

