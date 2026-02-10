O Sporting de Braga, com três futebolistas, seguido do Estrela da Amadora, com dois, estão em maior destaque na equipa ideal da jornada 21 da Liga, feita pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e das notas do SofaScore, parceiro do nosso jornal.

FC Porto, Benfica, Famalicão, Estoril, Alverca e Tondela, com um atleta cada, estão também representados no onze da jornada.

A melhor nota global é de Ricardo Horta (9,2 + 4), que fez dois golos na vitória do Sporting de Braga ante o Rio Ave, por 3-0, em igualdade com Matheus Mendes: o guarda-redes do Alverca, apesar da derrota por 2-1 ante o Benfica, esteve em evidência entre os postes ao evitar o golo em vários lances. Além de Horta, os bracarenses colocam ainda Gabri Martínez e Florian Grillitsch na equipa.

Do Estrela surgem Jovane Cabral, autor do golo da vitória por 1-0 ante o Santa Clara, além de Bernardo Schappo, que se destacou no setor defensivo.

O FC Porto conta com Bednarek, importante na ação defensiva no empate 1-1 ante o Sporting. O Benfica coloca Aursnes. Do Estoril-Tondela surgem dois nomes, um de cada equipa: Ferro (que fez um dos golos do Estoril) e Pedro Maranhão, que fez os dois golos do Tondela, num jogo que terminou empatado 2-2. O Famalicão tem Antoine Joujou, que saltou do banco para a segunda parte, fazendo um golo e uma assistência na vitória por 3-1 ante o AVS.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.