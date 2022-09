O Sporting de Braga e o FC Porto, com três futebolistas cada, são os clubes mais representados na equipa da 5.ª jornada, elaborada através do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol nos estádios e da SofaScore.

A seguir a minhotos e dragões, respetivamente segundo e terceiro classificados da I Liga, o líder Benfica surge com dois atletas na equipa.

Portimonense, Desportivo de Chaves e Sporting, com um atleta cada, são os restantes clubes representados.