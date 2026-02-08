A FIGURA: Grillitsch

Um golo e uma assistência do médio austríaco. No seu registo, em que quase não se dá por ele, Grillitsch voltou a percorrer quilómetros, teve muita bola e foi raro cometer um erro. Jogou simples e eficaz. Abre o ativo logo aos quatro minutos ao desmarcar-se bem, nas costas da defesa, sendo letal na cara do guarda-redes da turma de Vila do Conde. Faz, ainda, o passe para o segundo da noite.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (74’)

Arrumou com a questão. Belo momento de futebol, com uma triangulação ao primeiro toque no interior da área, a carimbar o triunfo bracarense. Má saída do Rio Ave, Zalazar recupera e na área Pau Víctor e Grillitsch ajeitaram o esférico para Ricardo Horta finalizar com simplicidade na pequena área adversária.

OUTROS DESTAQUES

Pau Víctor

Diverte-se no relvado e isso nota-se, deixando sair o seu talento com maior fluidez. O passe que dá origem ao golo de Grillitsch é deliciosa, desmontando a defesa do Rio Ave com um simples toque. Está nos dois golos da noite

Nelson Abbey

Incisivo nas suas ações, sem receio dos duelos e muito comprometido, o defesa foi dos mais capazes do Rio Ave esta tarde na pedreira. Zalazar apareceu pouco também muito por força das suas ações.

Gabri Martinez

Endiabrado, o extremo rompeu várias vezes pelo lado esquerdo, por vezes acordando a equipa. Foi dos que mais desequilibrou por parte do Sp. Braga, sendo igualmente competente a fechar o flanco esquerdo.

Ricardo Horta

Mais um bis do capitão, dando expressão ao domínio guerreiro no marcador. Com dois golos, Ricardo Horta voltou a destacar-se em mais um jogo em que deu nas vistas pela sua entrega aliada à qualidade.