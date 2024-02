Rodrigo Zalazar foi eleito o melhor médio da Liga no mês de janeiro, informou o organismo que tutela a competição.



O jogador do Sporting de Braga recebeu 18,52 por cento das preferências dos treinadores da competição e venceu a distinção pela primeira vez esta época. O uruguaio bateu a concorrência do «sportinguista» Pedro Gonçalves (17,04 por cento dos votos) e do «benfiquista» João Neves (15,56 por cento dos votos).



Em janeiro, Salazar disputou 285 minutos em quatro jogos e fez um golo e uma assistência.