Declarações de Luís Freire, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (0-0) na receção ao Sp. Braga:

«A sensação é que deixamos escapar dois pontos. Jogámos com uma equipa com valor, vinha de cinco vitórias consecutivas, mas desde início fomos agressivos na pressão, obrigamos o Hornicek a jogar fora; Sobre pressão fomos algo precipitados, Mas, mesmo assim, temos alguns lances de perigo. Estivemos um pouco por cima na primeira parte, ao intervalo queríamos assumir com bola, foi o que os jogadores fizeram. Tivemos largos períodos por cima, oportunidades claras para fazer golo, claro que o Braga também teve as suas chances, mas mais Vitória claramente, mais instalados e tentativa ao máximo de marcar. Aos 93 temos uma oportunidade clara, era o corar da prestação da equipa. Em termos de processo de crescimento estou satisfeito, em termos de resultado estou insatisfeito».

[Desperdício de oportunidades desde o início da época] «Vínhamos de um período, quando cheguei, em que a equipa sofria muitos golos. Acabamos com isso, é o terceiro jogo sem sofrer. A equipa consegue dominar e impor o nosso jogo, fomos uma equipa muito ligada à corrente, sinto que os jogadores têm feio um esforço grande para acreditar, estamos com alguns pontos de atrasado. Acredito que que com a evolução que estamos a ter as coisas vão acontecer, falta o último lance, ainda temos muitos objetivos para alcançar, acredito que juntos ainda podemos fazer coisas boas. Com esta atitude e mentalidade a bola vai entrar».

[Golo anulado] «Ainda não vi o lance, sou muito honesto. Estou muito longe, o que me dizem é que é golo, mas ainda não vi. A equipa fez mais do que suficiente para marcar, nesse lance ou noutros, a minha frustração é essa».

[Primeiro dérbi] «Ao longo da carreira já vivi muita coisa, não cheguei aqui do nada. Foi mais um dia da minha carreira, de emoção com os meus jogadores, com os adeptos a apoiar ao máximo, a apoiar para a frente; não estamos a ganhar tantas vezes como queríamos, mas acredito que estamos mais perto de ganhar. Os jogadores tentaram ao máximo, têm de acreditar, não é fácil estar atrás do que se quer. Mas, ainda temos muito a alcançar este ano».