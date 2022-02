Declarações de Mário Silva, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate sem golos frente ao Sp. Braga:

«Contra todas as adversidades e contrariedades a equipa está lá. Em todos os momentos, com menos um, com menos dois, a equipa esteve lá. Demos uma excelente resposta e tenho de enaltecer estes jogadores. Como sabem, o campeonato é muito difícil e todos os jogos são uma luta enorme. Os jogadores trabalham muito para estar ao melhor nível. A minha intervenção tem de ir para os jogadores, com uma atitude e um caráter fantástico. Tínhamos a ambição de vir ganhar e não nos remetemos ao processo defensivo. Quisemos assumir o jogo, sabíamos que íamos estar por baixo em vários momentos, mas também sabíamos que íamos estar por cima em alguns momentos e nesses momentos queríamos finalizar. Mesmo com dez não deixámos de ser ambiciosos e esta é a alma desta equipa. Esta equipa viveu períodos conturbados, mas graças ao trabalho deles em oito jogos do campeonato só perdemos uma vez na Luz, queríamos ganhar mais jogos, mas hoje é um ponto ganho. A equipa bateu-se a um grande nível».

[Esta era a exibição e o ponto que faltava para que se pudesse perceber o seu trabalho?] «Mais importante do que valorizar o meu trabalho, é importantíssimo para mim valorizar o trabalho destes jogadores. Encontrámos uma equipa técnica que já vinha a assumir a equipa, e muito bem, e acho que criámos uma equipa técnica à medida do clube que quer fazer um bom trabalho; a ideia foi bem aceite pelos jogadores, estamos a trabalhar nela. Dentro de uma dificuldade tremenda, é de valorizar o que têm feito e a atitude que têm tido. É importante para a minha carreira que as coisas bem, mas mais do que isso é valorizar a atitude deles. Face às circunstâncias acho que foi um ponto que valeu três, na tabela só conta um, mas para a nossa essência são três».