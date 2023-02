O Sp. Braga reforçou este domingo o terceiro lugar do campeonato ao vencer na visita ao Marítimo, por 2-1, em jogo disputado num Caldeirão que voltou a estar perto da lotação máxima. Os bracarenses estiveram a perder, mas deram a volta ainda na primeira parte, mantendo-se assim na perseguição ao FC Porto e com o Sporting mais distante.

Para o embate da 21.ª jornada da Liga, Artur Jorge com cinco alterações no Braga face ao duelo para a Taça de Portugal que ditou a eliminação do Benfica: saíram Tormena, Sequeira, Al Musrati, Iuri Medeiros e Abel Ruiz para as entradas de Paulo Oliveira, Borja, Castro, Djaló e Banza.

Do lado do Marítimo, José Gomes operou três mexidas relativamente ao último jogo (derrota por 2-1 em Chaves): Vitor Costa, Vidigal e Pablo Moreno renderam Fábio China, João Afonso e Leo Pereira.

Riascos, logo no primeiro minuto, podia ter aberto o marcador, mas o colombiano finalizou muito mal um belo passe de Vitor Costa. Pouco depois, Pablo Moreno, em zona privilegiada e assistido por Vidigal, atirou à figura de Matheus.

Mas o primeiro grande lance de perigo foi assinado aos 10 minutos, num grande momento individual de Vidigal. O extremo «partiu os rins» a Racic e rematou para grande defesa do guardião minhoto.

O lance colocou o Braga em sentido e a equipa minhota passou a entender-se melhor, procurando pressionar alto, com mais intensidade para amarrar os insulares ao seu último terço. O Marítimo recusou ser dominado, e aos 20 minutos, numa transição rápida, a bola foi ter com Vidigal, só que o extremo atirou fácil para Matheus segurar com tranquilidade.

Os bracarenses dominavam o jogo, mas definiam muito mal uma vez chegados à área madeirense. Faltava imaginação e objetividade, e a defesa da casa, agradecia.

Esta toada viria a ser quebrada aos 38m. O Marítimo começou a chegar mais vezes à área do Sp. Braga, e num lance de alguma confusão, na sequência de um livre, Renê Santos rematou contra Borja, sobrando a bola Riascos encostar para o 1-0.

A festa madeirense demorou pouco tempo. No minuto seguinte, Borja irrompeu pelo corredor esquerdo, cruzou rasteiro e Banza, ao primeiro poste, foi mais rápido que Makaridze e restabeleceu a igualdade.

Dois golos de rajada, mas faltava mais um. A defesa madeirense voltou a ser surpreendida por causa de uma perda de bola em zona proibida. Niakaté aproveitou, novamente pelo lado esquerdo, mas viu o cruzamento ser cortado por Val Soares, com o braço… Racic foi chamado a converter e estabeleceu o 2-1 ao intervalo.

A segunda parte começou por prometer mais golos. O Marítimo voltou ao jogo disposto a assumir as operações, com o Sp. Braga apostado em tentar matar o jogo no contra-ataque.

Os minhotos dispuseram de bons lances para chegar ao seu objetivo, mas o setor recuado dos madeirenses foi conseguindo resolver com alguma eficácia. Na frente, a equipa de José Gomes foi tentando de tudo para desmontar a boa organização defensiva da turma de Artur Jorge, mas sem muito espaço para jogar, a solução passou pela tentar a meia distância, mas tanto Vidigal, num par de ocasiões, como Val Soares, não conseguiram atingir o alvo.

Aos 77m, Zainadine apareceu solto a cabecear, mas Matheus estava atento e voltou a transmitir tranquilidade à equipa. Os minhotos geriam bem o jogo e aos 83m deverão ter ficado mais confiantes.

Edgar Costa, cerca de dois minutos depois de ser lançado a jogo, viu duplo amarelo por protestar uma falta sobre Winck e acabou por ser expulso. O mesmo aconteceu com José Gomes, que viu vermelho direto depois de entrar em campo para tirar satisfações com o árbitro Rui Costa.

Com menos um, o Marítimo sentiu-se ainda mais impotente para chegar à igualdade ante um Sp. Braga que passou a dominar a partida como bem entendia. Bruma, já perto dos 90, teve o 3-1 nos pés, mas Makaridze fez questão de manter o marcador trazido da primeira parte.