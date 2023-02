A FIGURA: Banza

Abriu o caminho da reviravolta do Sp. Braga ao revelar uma grande acutilância ofensiva e sentido de oportunidade. Foi dos jogadores mais inconformados e esclarecidos ao longo da partida, criando espaços ou na ligação do jogo.

O MOMENTO: penálti de Racic, 45+3m

Racic, que esteve em muito bom plano durante o jogo, foi chamado à marca dos 11 metros para cobrar um penálti cometido por Val Soares. Não deu hipóteses a Makaridze e selou o 2-1 que não sofreu mais alterações.

OUTROS DESTAQUES

Vidigal

Tentou o golo várias vezes e numa delas obrigou Matheus a desenhar uma grande defesa. Transpirou entrega e inconformismo ao longo de todo o encontro.

Pablo Moreno

O avançado espanhol tentou sempre jogar para a frente, procurando empurrar o Marítimo para um resultado positivo. Faltou-lhe algum apoio para ser mais bem sucedido.

Djaló e Niakaté

Exibição «cinco estrelas» do extremo e do central dos minhotos. Na hora do aperto, souberam pressionar alto e, depois de recuperarem a posse, foram determinantes na definição dos golos que valeram o triunfo do Sp. Braga.