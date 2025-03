Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a derrota frente ao Sp. Braga [1-0]:

[O que faltou ao FC Porto esta noite?]

«No último terço faltou-nos mais profundidade, cruzarmos mais quando tínhamos dois avançados dentro do campo, acredito que o Sp. Braga defende bem. Não sofrem muitos golos em casa, por isso os que tivemos não conseguimos marcar e temos de os marcar porque senão é tudo a subir. Eles marcaram um golo cedo e acho que nós tivemos alguns, mas tivemos e não conseguimos marcar e acho que nos faltou um pouco de profundidade para atacar aquela linha de cinco na primeira parte e acho que o que estou a dizer é que tentámos com dois avançados, mas faltou-nos um pouco mais de cruzamentos para criar mais perigo na área.»

[O FC Porto a partir dos 60 minutos não conseguiu fazer nenhum remate à baliza do Sp. Braga]

«Sim, no fundo o que interessa é rematar, é rematar porque há uma situação específica, não é rematar por rematar e acho que nos faltou isso, no final o Sp. Braga acumulou muita gente na largura do campo, depois era difícil cruzar do lado, cruzar da área, depois tínhamos de cruzar mais de três quartos ou dividir para poder cruzar e poder gerar perigo.»

[Sente que faltou o FC Porto igualar o ritmo imposto pelo Sp. Braga?]

«Acho que o Sp. Braga não entrou bem, como diz, ajustámos o início, começámos a construir com três, eles vieram três contra três, mudámos para quatro contra três e começámos a fluir um pouco melhor, foi difícil para eles ajustarem a pressão e por isso reduziram a intensidade porque no final estavam a saltar e os nossos jogadores estavam bem referenciados, acho que quando nos instalámos no jogo tivemos o nosso melhor momento na partida, Acho que pagámos caro por isso, acho que o Martin [Fernandes] escorregou e fez falta e eles acabaram por marcar um golo no único remate que tiveram na primeira parte e depois acho que podíamos ter marcado de bola parada, o remate do Samu deixou-me na dúvida, não voltei a ver e depois tivemos o cabeceamento do André na segunda parte, um do João Mário.»

[Sentiu a falta dos seus jogadores criativos hoje, Mora, Pepe, Fábio Vieira?]

«Esses jogadores, quer se ganhe quer não, vão sempre faltar, afinal são jogadores, o Pepe, o Mora, o Fábio [Vieira] são jogadores desequilibradores, são os que se encarregam de criar jogo e bem, obviamente que se vai sempre precisar desses jogadores.»

[FC Porto pode ficar a nove pontos do primeiro lugar?]

«Acho que os outros têm de jogar e nós, por nossa vez, temos de lutar até ao fim. Essa é a minha essência, sempre foi e vou fazê-lo até ao fim porque é assim, e o FC Porto também.»

