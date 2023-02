Matheus, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da SportTV1, após a goleada sofrida em Alvalade, ante o Sporting, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Não é fácil. Estamos desiludidos com o resultado. Não queríamos voltar com esse resultado. Já ficou para trás, temos de levantar a cabeça e focar-nos já no jogo com o Famalicão.



Terceiro lugar? É jogo a jogo. Não estamos focados na classificação. Estamos todos desiludidos, temos de recuperar e pensar já no Famalicão.



Este grupo é muito unido. Neste momento vê-se a família que há neste balneário. Temos de levantar a malta e pensar já no próximo jogo contra o Famalicão.»