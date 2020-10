O mercado de transferências só encerra na terça-feira, e o treinador do Sp. Braga mostra-se preocupado com as possíveis movimentações nos próximos dias.

«É o nosso pesadelo contemporâneo. O mercado estando aberto, tudo é possível. Mais do que os resultados, é o que me tem tirado o sono nas últimas semanas», confessou Carlos Carvalhal.

Ainda que o Sp. Braga não some qualquer ponto ao fim de duas jornadas, o técnico não acredita que a equipa tenha de lidar com a pressão dos resultados diante do Tondela.

«Não nos sentimos pressionados, não é um jogo de carga emocional acrescida, os resultados não foram os melhores, mas merecíamos mais. Nesta altura, e é uma opinião minha, merecíamos ter quatro pontos. Estamos otimistas e vamos à procura dos três pontos», admitiu.

Carvalhal reconheceu que «depois do jogo [com Santa Clara], a equipa estava um pouco abalada», mas consciente do que é capaz de fazer, «sabendo que há detalhes a serem limados» e aspetos a melhorar, «sobretudo na eficácia». «Mas estaria preocupado era se a equipa não criasse oportunidades», vincou.

O Sp. Braga vai a Tondela, este sábado, em busca da primeira vitória no campeonato, ainda sem Gaitán e Rui Fonte, lesionados, e Raul Silva, por castigo. A partida está agendada para as 21 horas.