Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, na conferência de imprensa, após a vitória por 1-0 na visita ao Boavista, em jogo da segunda jornada da Liga:

«[A que sabe a vitória] Vale três pontos, é o mais importante. Depois de uma competição europeia... foi um jogo extenuante a nível físico e psicológico, fizemos a viagem, faltaram dias de preparação, mas isso levou a que tivéssemos uma entrada muito boa. Foi uma primeira parte excelente, contra um adversário a defender muito, com muita gente. É difícil jogar contra uma equipa profissional, seja ela qual for, muito remetida ao seu meio-campo e com as linhas muito juntas. E a defender de forma organizada, para dificultar ainda mais. Mas soubemos circular a bola e encontrar caminhos, não demos espaço para contra-ataques.

Na segunda parte, o Boavista fez pela vida, mas estamos no início do processo e há muitas coisas a corrigir. A circulação da bola atrás foi muito lenta. Devíamos circular mais rápido, ser mais incisivos para entrar entrelinhas, andámos com muito toque na zona central. O Boavista chegou mais à frente, teve uma boa oportunidade com uma grande defesa do Hornicek. Foi hora de reunir, metemos mais um médio, porque a equipa já estava fatigada.

Depois de uma competição europeia, o 1-0 é um resultado ingrato porque nota-se o desgaste e há a tentação de gerir o resultado e não arriscar muito para não sofrer. Fechámos bem a equipa e tivemos pelo menos uma clara oportunidade, a do Zalazar, que tiram sobre a linha de golo. 1-0, missão cumprida, depois da competição europeia o fundamental era vencer. Venha o próximo.»

«[Tinha 74% de posse antes do golo, mas a equipa tinha dificuldade em penetrar nas linhas defensivas do Boavista] Fizemos o que tínhamos de fazer, é difícil jogar contra uma equipa profissional organizada. É preciso astúcia e tivemos. Não se espera que, contra uma equipa com 11 jogadores atrás da linha da bola, se criem oportunidades em catadupa. Mas fomos tendo. Fomos chegando à baliza. Fizemos o que tínhamos de fazer para conseguir abrir e chegar ao golo.»

«[Esta equipa está com tudo o que precisa ou vai ter alterações no mercado?] Garantimos mais jogos na UEFA, há a Taça da Liga, a Taça de Portugal e o campeonato é muito longo. Em função das entradas nas competições europeias, temos de reequilibrar o plantel. Estou muito satisfeito com os jogadores que temos, mas vamos procurar reequilibrar uma ou outra posição.»

«[Zalazar esteve descaído à direita na segunda parte. O que é que o uruguaio oferece de diferente?] O nosso meio-campo estava a sentir falta de energia, o Zalazar fez um excelente jogo e correu imenso na Suíça. O Vítor Carvalho veio recentemente de lesão, começou a sentir o desgaste e tínhamos de reforçar o meio-campo. Implicava também ter um terceiro homem e o Zalazar foi a escolha para ir pra direita. Não é um extremo, mas dá mais bola e pode arrancar, como faz bem, rematar à baliza… mas fundamentalmente para ter mais controlo de jogo no meio.»