A FIGURA: Al Musrati

Um herói improvável no duelo minhoto de acerto da jornada 3 da Liga. Vindo de lesão, o médio foi aposta na segunda metade quando se pedia critério ao jogo com o coração, e sem cabeça, arsenalista. O médio ajudou a dar isso e ainda decidiu, marcando de cabeça o golo que deu os três pontos ao Sp. Braga em Moreira de Cónegos.

O MOMENTO: segundo golo do Sp. Braga (90+6’)

Pontapé de canto de Pizzi no lado direito como o Sp. Braga estava a atacar, o médio coloca a bola ao segundo poste, onde é Al Musrati a saltar mais alto de que toda a gente. No meio do ataque à bola, de vários homens, o líbio estava no sítio certo para cabecear e dar os três pontos, arrancados a ferros, aos bracarenses.

OUTROS DESTAQUES

André Luís

O capitão do Moreirense deu muito trabalho à dupla de centrais do Sp. Braga. Móvel, andou por várias zonas do campo, destacou-se na primeira fase de pressão defensiva e marcou de cabeça o primeiro golo nesta edição da Liga.

Álvaro Djaló

Depois de se destacar frente ao Sporting foi titular e, mesmo numa tarde de pouca inspiração geral dos arsenalistas, o espanhol foi dos mais espevitados. Arrancada pelo lado esquerdo no lance do golo do Sp. Braga. Atirou uma bola ao ferro na segunda parte.

Gonçalo Franco

Um verdadeiro motor na equipa do Moreirense. O jogador de 22 anos destacou-se nas tarefas defensivas e ofensivas, sempre com intensidade. Faz o cruzamento para o primeiro golo dos cónegos.

Banza

Não teve uma tarde fácil, mas ainda assim deu luta. Está no primeiro golo do Sp. Braga a ganhar o duelo que dá a arrancada a Djaló, e resgata a equipa a oito minutos dos noventa com o empate.