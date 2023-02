Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo por duas bolas a uma sobre o Sp. Braga:

«A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte. Em igualdade de atletas parece-me que fomos melhores do que o Sp. Braga. Com a expulsão, e nós em vantagem, podíamos ter mais intensidade. Fizemos o segundo, mas senti que a equipa já não estava confortável. Ao intervalo, sou sincero, ponderei tirar os três jogadores amarelados, porque conheço o futebol português. O Tiago Silva é mal amarelado. A partir daí o jogo é muito equilibrado, o Sp. Braga teve mais bola e tivemos de nos reajustar».

«São três pontos, não ganhámos nada. É importante referir isto, são três pontos e nada mais do que isso. Não estou em bicos de pés, assim como dou a cara quando estivemos dois meses sem ganhar».

[Passou pela cabeça os jogos em Braga] «Não escondo que me passou pela cabeça. Tivemos dois jogos em Braga em que sofremos, passou-me isso pela cabeça, mas hoje o futebol foi justo. Ganhou a melhor equipa. Nos três jogos que fizemos com o Sp. Braga fomos melhores. Estão à frente, são mais regulares, mas nos jogos entre nós fomos melhores. Preferia ter ganho dois e perder um, mas hoje o futebol foi justo».

[Bancadas determinantes?] «Tínhamos de ser nós a puxar a bancada para o nosso lado, sabemos como isto é. Conseguimos entrar bem no jogo, a ter mais bola, mais oportunidades, estávamos por cima do jogo e depois vieram as incidências. A segunda parte podia ter sido muito mais confortável, em superioridade numérica e com vantagem de dois golos. Mas, depois soubemos estar em campo, esquecendo as idades».

[São estes jogos, pela envolvência, que os jogadores ganham maturidade?] «Não tenho dúvidas disso. Vou-me repetir, mas metade da equipa o ano passado estava na Liga 3, e não têm este ambiente. A cada dia que passa, neste cenário, vão sendo melhores. É assim que crescem, têm crescido muito, se calhar mais rápido do que aquilo que pensava. Os profissionais do Vitória são dos melhores do campeonato».

[O que se passou no túnel?] «São coisas do futebol, é a emoção do jogo e já está passado. O que se passa lá dentro fica lá dentro, é uma questão de princípios dos profissionais do futebol. Não se passou nada de mais».

[Dani Silva] «Saiu porque sentiu um desconforto e pela experiência que tenho sentia que se fosse lá para dentro e desse mais um pique em vez de parar mais quinze dias ia parar um mês e meio. Pela responsabilidade que tenho achei melhor que saísse e disse-lhe que estava a fazer um grande jogo».