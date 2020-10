O treinador do Nacional, Luís Freire, afirmou esta quinta-feira que o clube madeirense não vai deslocar-se a Braga, para o duelo da quarta jornada da I Liga, para «pedir autógrafos» ao adversário, apesar de reconhecer que a equipa de Carlos Carvalhal tem capacidade ofensiva e qualidade de jogo.

«É uma equipa que tem feito grandes campanhas no campeonato, tendo sido um clube que tem estado sempre nos primeiros lugares. É uma equipa com imensas valias e com jogadores de grande categoria, alguns internacionais, com um treinador muito experiente e que costuma colocar as suas equipas a jogar bom futebol», antecipou Freire, na antevisão à partida.

Apontando que «à partida, é um dos adversários mais difíceis do campeonato», Freire diz que o Sp. Braga «tem muita capacidade para jogar no meio-campo ofensivo» e com «qualidade de jogo, pressionante, muito ofensivo e com muita gente na área, tendo uma das ideias de jogo mais fortes em Portugal».

Por outro lado, o técnico que conduziu o Nacional à I Liga esta época, deseja uma equipa que «saiba defender e atacar» em Braga.

Quanto à história entre os dois clubes, em 19 jogos em Braga para o campeonato, o Nacional apenas venceu uma vez e empatou outras duas ocasiões. Freire desvaloriza essa estatística. «Não pode afetar-nos de maneira nenhuma, podendo até ser um fator de motivação, pois se é assim tão difícil, se conseguirmos vencer é um grande feito», considerou.

O Sp. Braga-Nacional joga-se no sábado, a partir das 18 horas. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.