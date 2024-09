A FIGURA: Ismael Gharbi

Bruma somou um golo e uma assistência, mas quem, de facto, virou o jogo, foi o jovem médio espanhol. O ex-PSG foi lançado por Carlos Carvalhal aos 66 minutos e demorou pouco tempo a mostrar serviço. Esteve no início da jogada dos três golos e beneficiou da liberdade que lhe concederam no meio-campo. Que requinte técnico!

O MOMENTO: Niakaté desata o nó, 77m

O Sp. Braga estava perto de somar o quarto jogo consecutivo sem vencer, até que, numa altura em que era o Nacional quem estava mais confortável no jogo, acontece o 1-0. A bola ficou perdida na área e Niakaté aproveitou para desviar para golo. Desbloqueado o jogo, o Sp. Braga partiu para uma vitória por três golos de diferença.

OUTROS DESTAQUES

Bruma

Não esteve no topo das suas capacidades em quase todo o jogo, mas chamou a si a responsabilidade nos momentos decisivos. Com um toque sublime, desviou a bola de Lucas França no 2-0 e, logo de seguida, serviu El Ouazzani com um cruzamento bem medido, de pé esquerdo.

Roger Fernandes

Foi a partir das iniciativas do jovem extremo que o Sp. Braga causou perigo na primeira parte. Ao intervalo, já somava três ocasiões de golo e outras tantas arrancadas que causaram estragos na defensiva madeirense.

Lucas França

Se o jogo chegou aos 77 minutos empatado, muito se deve à exibição do guarda-redes brasileiro. Na primeira parte somou uma mão cheia de defesas de alto nível e segurou o nulo até onde pôde. Não teve qualquer culpa nos golos sofridos.