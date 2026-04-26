*Frederico Figueiredo

Carlos Vicens, treinador do Sp. Braga, analisa a derrota frente ao Santa Clara e sublinha que a equipa não entrou no jogo a pensar na meia-final da Liga Europa.

Foco estava...no campeonato

«Não penso que estivéssemos a pensar na Europa. O jogo não estava controlado, preparamos este jogo o melhor possível e fizemos as alterações que já seriam esperadas. Tínhamos jogadores com muitos minutos e que fizeram jogos extraordinários. Temos de gerir os jogadores, por causa das lesões, e temos de ter o máximo de jogadores disponíveis. Não deu para ganhar, foram detalhes que temos de evitar para poder competir melhor e que nos custaram caro hoje.»

Golos sofridos devem ser evitados

«Levamos o golo em ações que temos de perceber melhor o que se estava a passar. Estamos a perder a bola na saída e na segunda bola temos de ser mais efetivos. O Grilish informou que não estava bem, e por precaução decidimos tirar-lhe do jogo.»