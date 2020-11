Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, em declarações na flash interview da BTV após a vitória frente ao Benfica (3-2), em jogo da sétima jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «Não há uma vitória na Luz sem sangue, suor, lágrimas e alguma felicidade. Um jogo muito bem preparado, dentro do nosso contexto. Fizemos um jogo muito bom, muito organizados. Na primeira parte soubemos ter a bola, na segunda o Benfica já nos apertou mais. O nosso terceiro golo foi um rude golpe para o Benfica, é contra a maré, o Benfica estava a mandar no jogo. Depois defendemos, saímo-nos muito bem. Os meus jogadores foram fantásticos, uma verdadeira família. Todos estes predicados ajudaram-nos a manter a vitória, com sofrimento.

[Bloco baixo defensivo] Não, a intenção era jogar o nosso jogo. E na primeira parte conseguimos isso em vários momentos. Circulámos a bola. Na segunda parte não foi nossa intenção recuar, mas é preciso ver o adversário com que estamos a jogar. Não foi intencional.

[Ausência de Gaitán] O Nico lesionou-se, infelizmente. Teve um período grande sem jogar, voltou, lesionou-se logo. Depois teve o período de recuperação, começou a treinar, entrou no último jogo. No treino de sexta-feira, sentiu uma dor no gémeo e vai ter de parar mais uns tempos. Temos de ter paciência com ele.»