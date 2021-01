Paulinho falhou o jogo do Sp. Braga frente ao Marítimo devido a uma lesão muscular. No final da partida, em declarações à Sport TV, numa flash-interview feita em conjunto com o treinador do Marítimo, Carlos Carvalhal, treinador dos arsenalistas, explicou que o avançado se lesionou na partida frente ao Sporting e até associa os rumores constantes sobre uma alegada mudança para os leões à lesão.

«O Paulinho lesionou-se no jogo com o Sporting e vou ter de o dizer: eu não sei se a lesão dele não pode ter a ver com alguma perturbação que possa causar a um jogador as constantes notícias que saem, quando todos sabem que nada vai acontecer. Por muito forte que um jogador seja.

E também não sei se o Paulinho não jogou até ao limite no jogo com o Sporting, sob pena de ser acusado de ter saído porque dizem que ele vai para lá. Isto é terrível e acho que devia ser esclarecido.

Eu não desejo a ninguém a tentativa de instabilidade que estão a fazer com o Sp. Braga. Primeiro foi o Paulinho, agora já começou com o Iuri e amanhã se calhar vai ser outro. Mas a resposta tem sido esta, com mais três pontos, apesar de tanta coisa escrita que não é verdade».

Já no final do encontro, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, voltou a abordar o tema, dizendo que é vergonhoso o que se passa no futebol português.

«Por muito forte que sejamos, todos os dias a ver notícias nos jornais é evidente que cria ansiedade. Perguntei ao presidente e nada é verdade. Perspetivamos que o Paulinho vai sair no final da época. Estas notícias não são boas para ninguém. Não sei se a lesão não é provocada por esta ansiedade. Os jogadores de futebol se têm a infelicidade de ter um erro contra um clube grande é porque foi comprado. É uma vergonha o que se passa. É horrível. Isto está completamente intoxicado».

[artigo atualizado]