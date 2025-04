O Sporting de Braga pode colocar pressão no FC Porto esta sexta-feira, na deslocação ao terreno do Famalicão. Bracarenses e portistas lutam pelo terceiro lugar e Carlos Carvalhal promete encarar «cada jogo como uma final», numa altura em que faltam disputar quatro jornadas da Liga.

«Perspetiva-se um jogo difícil para ambas as equipas. O Famalicão está numa fase boa, é uma equipa coesa, a segunda melhor em golos sofridos em casa, muito bem organizada e muito bem orientada, com individualidades que nos merecem atenção. Será um jogo muito difícil para nós, mas para eles também», disse o treinador dos arsenalistas.

Os bracarenses levam cinco vitórias nas últimas seis jornadas e Carvalhal assumiu o «bom momento» da equipa. «Temos um comportamento a roçar o excelente fora, em casa também, sobretudo na segunda volta, a equipa está com confiança. Estamos realistas em relação às dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos com determinação e com tudo para tentar vencer o jogo.»

Com 32 pontos em 39 possíveis, o Sp. Braga é a segunda melhor equipa da segunda volta, contudo, Carvalhal garantiu que não é uma meta interna terminar com o melhor registo da segunda metade do campeonato.

«Não, não é. Vou ser repetitivo, mas é o que eu penso: num processo como o do Sporting de Braga, com tantas competições pela frente, o campeonato, com ambições, Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal, temos que viver jogo a jogo, tentar ganhar o máximo de jogos e ir o mais longe possível nas competições, a filosofia é encarar cada jogo como se fosse uma final», esclareceu.

«Agora podemos preparar a equipa com mais tempo e dedicamos muito ao nosso jogo e às características do adversário, e essa é a grande diferença», completou.

Carvalhal também desvalorizou um eventual rótulo de melhor treinador da história do clube, caso termine no terceiro lugar. «Sabem como reagi quando passei a ser o treinador com mais vitórias no clube, vou festejar [isso] obviamente, mas no final da época, quando for de férias com a minha família porque é um marco e um registo importante, tenho que reconhecer isso. Mas, neste momento, não tenho vontade de saborear nada, só penso em vencer o jogo com o Famalicão.»

Para a visita a Vila Nova de Famalicão, o Sp. Braga já poderá contar com Roger e Fran Navarro, que têm «luz verde total» para irem a jogo.

O duelo com os famalicenses, da 31.ª jornada da Liga, está agendado para as 20h30 de sexta-feira e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.