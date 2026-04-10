Sikou Niakaté veio a público pela primeira vez falar sobre a grave lesão que o afasta dos relvados até ao fim da temporada.

Através das redes sociais, o central franco-maliano mostrou-se desapontado por desfalcar a equipa na fase mais decisiva da temporada e garante que vai dar o máximo para regressar mais forte, tanto «mental como fisicamente». Recorde-se que Niakaté sofreu uma rotura total do tendão de Aquiles direito, durante o jogo entre Sp. Braga e Betis, na primeira mão dos «quartos» da Liga Europa.

«Isto é muito difícil para mim, é difícil aceitar parar agora, é difícil deixar os meus colegas e o clube neste momento da época. Não tenho escolha, faz parte do futebol. A cirurgia correu bem e agora tenho de me focar na recuperação. Vou dar tudo para voltar ainda mais forte, tanto mental como fisicamente», pode ler-se.

Leia aqui a mensagem de Niakaté: