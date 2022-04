Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória (3-2) frente ao Benfica:

[Venceu em Alvalade e hoje ao Benfica, mas isso não se traduz na tabela. O que falta ao Sp. Braga para se aproximar dos grandes?] «No ano passado em janeiro estávamos em segundo lugar, mas fomos a todas, fomos à final da Taça da Liga, fomos à final da Taça de Portugal e vencemos, na Liga Europa chegámos aos 16 avos de final. Em janeiro fomos a equipa que mais jogou em toda a Europa. Não fomos mais além porque pagámos o esforço, tínhamos um núcleo duro que jogava os jogos todos. Se o nosso direcionamento fosse só para campeonato podíamos ter feito mais. Este ano o clube teve um pico, conseguiu títulos, o presidente vendeu jogadores, houve uma aposta na formação: começámos com oito miúdos num desenho de 24 jogadores. É o desígnio do clube, que apostou forte nas instalações, nos recursos humanos, na formação, está agora a colher os frutos. Vai levar o Braga a adquirir uma base muito importante na formação e, se calhar, a médio prazo quando os direitos televisivos forem distribuídos de forma diferente, pode lutar pelo título, sem dúvida. Há uma diferença muito grande, que no futuro vai ser esbatida».