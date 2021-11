O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, disse este sábado, na antevisão ao jogo com o Benfica, da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que «os jogos são todos iguais na forma de abordagem», quando questionado sobre se a deslocação à Luz encerra o grande teste da época até ao momento.

«O meu maior teste foi o treino de hoje, depois é o jogo do Benfica e depois o treino do dia seguinte. Vivo no dia-a-dia. Há duas semanas, a imprensa disse que eu estava apontado a sair do Sporting de Braga, neste momento a equipa está em alta. É a vida [dos treinadores]. Umas vezes somos bestas, outras bestiais. Estamos há muitos anos no futebol e não nos perturbamos com isso. É um jogo igual ao da semana passada», disse, em conferência de imprensa, apontando à «coragem e determinação» para o embate de domingo.

«Estamos à espera de um adversário que nos vai criar dificuldades, que tem uma enorme capacidade ofensiva. Por outro lado, terá um Sporting de Braga ambicioso, que vai fazer o que tem feito desde que chegámos aqui, que é abordar o jogo para desconstruir o adversário e, através disso, vencer o jogo», apontou Carvalhal, notando que o Benfica «tem mais pontos fortes do que débeis».

O técnico dos minhotos considerou que «é chover no molhado» falar do diferente tempo de recuperação, dado que o Sp. Braga jogou na quinta-feira em casa, ante o Ludogorets, para a Liga Europa, ao passo que o Benfica jogou na terça-feira ante o Bayern, na Alemanha, para a Liga dos Campeões.

«Se o jogo fosse hoje, sete jogadores estariam impossibilitados de jogar. Há uns que recuperam melhor do que outros, vamos ver na prática amanhã [domingo] quem poderá jogar», expressou, revelando que o jovem avançado Vitinha é um dos sete jogadores «no vermelho» e que «qualquer avançado pode avançar para o jogo».

David Carmo e Tormena, lesionados, são baixas na equipa bracarense, para o jogo das 21h15 de domingo, que pode seguir ao minuto, no Maisfutebol. Artur Soares Dias é o árbitro.