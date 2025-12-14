O treinador do Sporting de Braga, Carlos Vicens, fez este domingo, em conferência de imprensa, a antevisão à receção ao Santa Clara, para o jogo da 14.ª jornada da Liga (segunda-feira, 18h45), dizendo que espera um adversário num momento distinto da goleada na Taça da Liga. A 29 de outubro, os minhotos golearam o Santa Clara, por 5-0:

Sp. Braga vem de três vitórias seguidas, todas fora, com Nice (1-0), Famalicão (2-1) e Arouca (4-0):

«Quando começar o jogo, o resultado estará 0-0 e isso não nos satisfaz. A boa sequência não conta para nada. Esquecer os 13 pontos da Liga Europa. O Santa Clara vem aqui para ganhar e temos de estar preparados com um nível alto de energia, união, dinâmica e competitividade, tudo será necessário para ganhar.»

Comparação em relação à goleada na Taça da Liga:

«O rival vem de uma fase de jogos na qual conseguiu reverter uma dinâmica de resultados não tão positiva. Voltou a ser uma equipa mais sólida e que tem armas para causar danos.»

Uma vitória permite igualar o Gil Vicente com 25 pontos no quarto lugar:

«O que os rivais perto de nós vão fazendo tem de nos afetar menos, o importante é ganhar e centramo-nos em nós. A classificação é muito dinâmica, vai mudando consoante os resultados. No final, só com trabalho duro seremos capazes de nos colocar o mais acima possível, mas sem pensar muito à frente.»

El Ouazzani de fora no mínimo por dois meses, devido a lesão:

«É uma lástima perder o El Ouazzani, ele vinha a trabalhar muito, numa competição sã nessa posição, vinha alternando a titularidade com vir do banco e ajudando muito a equipa. Estamos com ele para lhe dar ânimo e isto vai passar.»

Se é possível ir buscar um avançado no mercado de inverno:

«O mercado de janeiro é particular, não é fácil, tem de ser realmente algo que satisfaça todas as partes. Estamos obviamente atentos, mas é um mercado mais curto, só por muito dinheiro ou jogadores que não estejam a jogar. Estamos sempre atentos, mas não podemos garantir que vamos buscar alguém.»