O avançado Afonso Patrão deixou o Sporting de Braga e assinou até 2030 pelo Westerlo, 12.º classificado do campeonato belga.

O jogador de 18 anos estava em final de contrato e, segundo os minhotos, não existia «qualquer perspetiva de integração do atleta nos planos para a próxima temporada».

Esta transferência vai permitir um encaixe de 220 mil euros, referentes aos direitos de formação. Além disso, os arsenalistas asseguraram 20 por cento de uma futura transferência.

Patrão estreou-se pela equipa principal do Sp. Braga na época passada, pelas mãos de Carlos Carvalhal, e até marcou em Alvalade. Esta temporada, somava 14 jogos pela equipa B, apenas cinco enquanto titular e com um golo marcado.