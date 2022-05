O Sp. Braga já oficializou a escolha de Artur Jorge como treinador, já antecipada pelo Maisfutebol.

O sucessor de Carlos Carvalhal assina por duas épocas e será apresentado na próxima segunda-feira, dia 23 de maio (12h30).

«Formado no SC Braga e com 12 épocas ao serviço da equipa principal enquanto jogador e capitão (1992 a 2004), Artur Jorge é um profundo conhecedor do Clube (268 jogos – 16 golos), com passagens de sucesso pelas camadas de formação do SC Braga enquanto treinador (sub-15, sub-19, sub-23 e, na época que agora termina, a equipa B), tendo ainda assumido a equipa principal nos últimos jogos de 2019/20, com contributo direto na conquista do 3º lugar na Liga», resume o comunicado.