OFICIAL: Bajrami volta a Portugal para reforçar o Sp. Braga
Central ex-Benfica custa 2,8 milhões de euros aos minhotos
Central ex-Benfica custa 2,8 milhões de euros aos minhotos
O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação do defesa-central Adrian Bajrami, que na última época alinhou nos suíços do Luzern.
O jogador de 24 anos chega ao Minho a troco de 2,8 milhões de euros e fica com contrato até 2031, além de uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Segundo os arsenalistas, a este valor poderão ainda acrescer 500 mil euros, mediante objetivos coletivos e individuais.
A juntar a isto, o Luzern reservou 12 por cento de uma mais-valia sobre uma futura transferência do central.
Internacional A pela Suíça, país onde nasceu, embora tenha ascendência albanesa (foi internacional sub-21), Bajrami passou pela formação do Young Boys, antes de chegar ao Benfica, em 2018/19. O defesa foi evoluindo nas camadas jovens dos encarnados e estreou-se na equipa principal em 2024/25.
Já na época passada, mudou-se para o Luzern, onde somou dois golos e uma assistência em 37 partidas.