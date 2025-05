Carlos Carvalhal já não é treinador do Sp. Braga.

A decisão foi anunciada pelo clube e pelo treinador, em mútuo acordo, e conhecida num comunicado publicado no site oficial. Além disso, deixam também o Sp. Braga os adjuntos de Carvalhal: João Mário, Filipe Antunes, João Meireles e Tiago Pires.

Recorde-se que Carlos Carvalhal é o treinador com mais vitórias ao serviço dos bracarenses, tendo assumido o comando técnico da equipa principal em três ocasiões (2006/07, 2020/21 até 2021/22 e 2024/25).

Leia aqui o comunicado do Sp. Braga:

«O Sp. Braga informa que Carlos Carvalhal cessa funções enquanto treinador da equipa principal, numa decisão por mútuo acordo. Com ele deixam também o clube os treinadores-adjuntos João Mário, Filipe Antunes, João Meireles e Tiago Pires.»

«Técnico com mais vitórias ao serviço do clube (92 triunfos em 167 jogos oficiais), Carlos Carvalhal tem o seu nome escrito a letras de ouro na história do Sp. Braga, com a conquista da Taça de Portugal (2020/21), em pleno ano de Centenário.»