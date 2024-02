É OFICIAL: João Marques é o primeiro reforço do Sp. Braga para a época 2024/2025. O avançado custa 3,5 milhões de euros, mais um milhão por objetivos, aos guerreiros, mas o jogador vai continuar no Estoril até ao final da época.

Os bracarenses compram 100% do passe de João Marques, mas o estorilistas reservam 10% de uma mais-valia de uma futura transferência do futebolista.

O avançado assina contrato com o Sp. Braga até 2029 e fica com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.

Esta temporada, João Marques soma seis golos e cinco assistências em 28 jogos pelo Estoril.

