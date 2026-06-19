O Sporting de Braga oficializou, esta sexta-feira, a contratação do brasileiro Gabriel Silva, que chega ao Minho oriundo do Santa Clara.

O avançado de 24 anos custou 3,5 milhões de euros pela totalidade do passe aos cofres dos arsenalistas, mas o Santa Clara reservou 20 por cento da mais-valia de uma potencial futura transferência. Gabriel Silva assinou um contrato válido até 2031 com o Sp. Braga e ficou ainda blindado com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Formado no Palmeiras, o jovem avançado estreou-se pela equipa principal do Verdão sob o comando do português Abel Ferreira, com quem conquistou o Brasileirão, a Libertadores e a Taça do Brasil.

Em 2022/23, Gabriel Silva chegou ao Santa Clara, primeiro por empréstimo e depois a título definitivo. Ao longo das últimas quatro épocas foi uma das principais figuras dos açorianos, mas destacou-se sobretudo na temporada passada, com dez golos em 37 jogos, despertando até o interesse de outros clubes, como o Sporting.

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