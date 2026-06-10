O Sporting de Braga oficializou, esta quarta-feira, a contratação do médio Denis Huseinbasic.

O jogador de 24 anos chega aos minhotos a custo zero, após quatro temporadas nos alemães do Colónia. Segundo o comunicado do Sp. Braga, foi possível chegar a acordo com a formação germânica, que reservou 20 por cento de uma futura transferência.

Internacional pela Bósnia-Herzegovina, apesar de ter sido sub-21 alemão, Huseinbasic vai usar a camisola 23 no Minho. O médio assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas (até 2031) e ficou blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Com formação no Darmstadt, Eintracht Frankfurt e Kickers Offenbach, foi neste último clube que fez a estreia enquanto sénior. Em 2022/23 rumou ao Colónia, onde rapidamente se assumiu como escolha regular. No entanto, na última época participou em apenas 16 jogos.

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