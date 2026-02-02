Liga
OFICIAL: Sp. Braga contrata irmão de Rodrigo Zalazar
Mauro chega por empréstimo do Schalke e os bracarenses ficam com uma opção de compra
O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com os alemães do Schalke para a contratação de Mauro Zalazar, o irmão de Rodrigo e uma das principais figuras dos arsenalistas.
Num breve comunicado, o clube minhoto afirma que Mauro chega por empréstimo até ao final da presente temporada, com o Sp. Braga a reservar uma opção de compra por valores não descritos.
Os bracarenses referem ainda que o médio de 20 anos vai representar a formação sub-23.
Com formação feita em Espanha, Mauro Zalazar mudou-se para o Schalke em 2024/25 onde se estreou enquanto senior tendo realizado uma partida pela equipa principal dos alemães, algo que repetiu também na presente temporada.
