O Sp. Braga anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo com os alemães do Schalke para a contratação de Mauro Zalazar, o irmão de Rodrigo e uma das principais figuras dos arsenalistas.

Num breve comunicado, o clube minhoto afirma que Mauro chega por empréstimo até ao final da presente temporada, com o Sp. Braga a reservar uma opção de compra por valores não descritos.

Os bracarenses referem ainda que o médio de 20 anos vai representar a formação sub-23.

Com formação feita em Espanha, Mauro Zalazar mudou-se para o Schalke em 2024/25 onde se estreou enquanto senior tendo realizado uma partida pela equipa principal dos alemães, algo que repetiu também na presente temporada.

