O Sporting de Braga anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Demir Tiknaz.

O médio turco chega do Besiktas a troco de sete milhões de euros, aos quais acrescem 500 mil euros em objetivos. Além disso, o emblema de Istambul fica com 20 por cento de uma mais-valia sobre a uma futura transferência do jogador de 21 anos.

Tiknaz, que vai usar a camisola 34, assinou pelos minhotos até 2030, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 40 milhões, sabe o Maisfutebol.

Internacional pela Turquia, Tiknaz está de volta ao futebol português, depois do empréstimo bem-sucedido ao Rio Ave, na temporada passada. Na presente época, levava um golo e uma assistência em 17 jogos ao serviço do Besiktas.

Tiknaz é o terceiro reforço de inverno do Sp. Braga, depois do avançado Samy Merheg e do defesa-central Adrian Barisic.