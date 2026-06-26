O Sporting de Braga Braga anunciou, esta sexta-feira, que chegou a acordo com o Dínamo Bucareste para a cedência do guarda-redes Alaa Bellaarouch, por empréstimo, até ao final da temporada 2026/27. 

Segundo o emblema minhoto, está acordada uma cláusula de compra, não obrigatória, no valor de 350 mil euros. Se essa cláusula for acionada pelos romenos, os bracarenses garantem ainda dez por cento da mais-valia sobre uma futura transferência. 

O guardião marroquino de 24 anos, que chegou ao Sp. Braga no verão passado, oriundo do Estrasburgo, realizou apenas dois jogos na época transata.

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