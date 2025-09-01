O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com Sandro Vidigal.

O novo vínculo é válido até 2030 e o extremo de 18 anos fica blindado com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Vidigal chegou ao Minho há três anos, oriundo do Belenenses. Depois de se destacar nos escalões jovens bracarenses, conquistou um lugar no plantel principal, às ordens de Carlos Vicens. Esta época, soma um golo e duas assistências em cinco jogos.