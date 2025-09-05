O Sporting de Braga transferiu Roger para o Al Ittihad, num negócio de quase 35 milhões de euros, sendo que 32 milhões são fixos e 2,5 representam objetivos, conforme noticiou o Maisfutebol.

O internacional sub-21 por Portugal segue assim para a Arábia Saudita depois de cinco temporadas ao serviço dos arsenalistas onde cumpriu 127 jogos e marcou 15 golos.

A venda de Roger iguala para já a maior transferência de sempre do Sp. Braga, quando Vitinha se mudou para o Marselha em 2022/23, mas o jovem avançado de 19 anos pode mesmo tornar-se na maior transferência do clube bracarense.

Na última temporada, Roger foi opção em 48 partidas tendo faturado por cinco ocasiões e assistiu quatro vezes. O avançado vai agora juntar-se ao português Danilo e a Karim Benzema, estrela da equipa comandada por Laurent Blanc.

Confira aqui o comunicado do Sp. Braga:

«O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Al-Ittihad FC (Arábia Saudita) para a cedência a título definitivo do jogador Roger Fernandes, por 34,5 milhões de euros, sendo que 32 milhões de euros são fixos e 2,5 milhões de euros são referentes a objetivos coletivos e individuais.

Formado no SC Braga, o internacional sub-21 português cumpriu, em cinco temporadas, 127 jogos na equipa principal, tendo apontado 15 golos.

O SC Braga deseja a Roger, de forma sentida, as maiores felicidades pessoais e profissionais para a sua carreira.»

[Artigo atualizado às 20h12]

