OFICIAL: Roger deixa Sp. Braga e ruma ao Al Ittihad
Negócio pode render quase 35 milhões de euros aos arsenalistas
O Sporting de Braga transferiu Roger para o Al Ittihad, num negócio de quase 35 milhões de euros, sendo que 32 milhões são fixos e 2,5 representam objetivos, conforme noticiou o Maisfutebol.
O internacional sub-21 por Portugal segue assim para a Arábia Saudita depois de cinco temporadas ao serviço dos arsenalistas onde cumpriu 127 jogos e marcou 15 golos.
A venda de Roger iguala para já a maior transferência de sempre do Sp. Braga, quando Vitinha se mudou para o Marselha em 2022/23, mas o jovem avançado de 19 anos pode mesmo tornar-se na maior transferência do clube bracarense.
Na última temporada, Roger foi opção em 48 partidas tendo faturado por cinco ocasiões e assistiu quatro vezes. O avançado vai agora juntar-se ao português Danilo e a Karim Benzema, estrela da equipa comandada por Laurent Blanc.
Confira aqui o comunicado do Sp. Braga:
«O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Al-Ittihad FC (Arábia Saudita) para a cedência a título definitivo do jogador Roger Fernandes, por 34,5 milhões de euros, sendo que 32 milhões de euros são fixos e 2,5 milhões de euros são referentes a objetivos coletivos e individuais.
Formado no SC Braga, o internacional sub-21 português cumpriu, em cinco temporadas, 127 jogos na equipa principal, tendo apontado 15 golos.
O SC Braga deseja a Roger, de forma sentida, as maiores felicidades pessoais e profissionais para a sua carreira.»
Esta é e será a tua casa, sempre.
Obrigado, ‘Furacão’ Roger ❤️
Comunicado oficial: https://t.co/rR8HybvQ5p#ObrigadoRoger pic.twitter.com/UoLIi9gnGQ
— SC Braga (@SCBragaOficial) September 5, 2025
[Artigo atualizado às 20h12]