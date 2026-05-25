Onze do Ano: Rodrigo Zalazar é o primeiro elemento do meio-campo
Reforço do Sporting é o sexto nome anunciado depois do guarda-redes e do quarteto defensivo
Reforço do Sporting é o sexto nome anunciado depois do guarda-redes e do quarteto defensivo
Rodrigo Zalazar é o primeiro elemento do meio-campo do Onze do Ano que a Liga tem vindo a anunciar, a conta-gotas, desde o final da temporada e que resulta das votações dos treinadores e capitães de equipa.
O médio de 26 anos, que já está confirmado como reforço do Sporting para a próxima época, foi uma das figuras de destaque na temporada do Sp. Braga, com a participação em 28 jogos da Liga, 22 deles como titular, tendo marcado 16 golos aos quais juntou cinco assistências, além de ter sido eleito por seis vezes como Homem do Jogo e Melhor Jogador nos meses de dezembro (2025), fevereiro e março.
Com a integração do internacional uruguaio, já é conhecido mais de metade do Onze do Ano, com Diogo Costa na baliza, à frente de um quarteto defensivo composto por Alberto Costa, Kiwior, Bednarek e Maxi Araújo.
Zalazar, 𝑹𝒐𝒅𝒓𝒊𝒈𝒐 𝒁𝒂𝒍𝒂𝒛𝒂𝒓 😎 ✨— Liga Portugal (@ligaportugal) May 25, 2026
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