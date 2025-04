Carlos Carvalhal tornou-se este domingo o técnico com mais triunfos no comando técnico do Sp. Braga. A marca histórica foi alcançada com a vitória por quatro bolas a uma frente ao AVS, Carvalhal chega aos 91 triunfos e ultrapassa a marca de Manuel Cajuda.

No final do jogo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, o técnico falou desse feito histórico, que recoloca os guerreiros do Minho no terceiro posto classificação.

«Significa muito para mim. Sou de Braga, do Sp. Braga, comecei a jogar no Braga desde cedo, aos catorze anos. Moro na rua de São Vicente, em cinco minutos ponho-me aqui. É um orgulho muito grande», disse.

O técnico prosseguiu, dizendo que a família esteve na bancada a assistir ao jogo. «Quando estás no teu clube e consegues um registo destes é um orgulho muito grande. O meu neto estava a ver o jogo, estava cã a minha família, o que é tão bom como vencer o jogo», concluiu.