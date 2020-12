Depois de ter divulgado a lista das equipas de arbitragem para os primeiros quatro jogos da Liga nesta jornada, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer os nomes dos juízes que vão dirigir os outros cinco duelos da 11.ª ronda, a realizar-se entre segunda e terça-feira.

Tiago Martins vai estar no Benfica Portimonense, enquanto o V. Guimarães FC Porto será dirigido por Hélder Malheiro. O Boavista-Sp. Braga terá André Narciso no apito, Gustavo Correia foi o escolhido para o Rio Ave-Marítimo e Iancu Vasilica vai estar no Moreirense-Santa Clara.

As equipas de arbitragem completas para os jogos da Liga que se realizam segunda e terça-feira:

Rio Ave-Marítimo

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Álvaro Mesquita

4.º árbitro: João Casegas

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira

Boavista-Sp. Braga

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Marco Vieira

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Ricardo Santos

Benfica-Portimonense

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Ricardo Santos

Moreirense-Santa Clara

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Bruno Trindade e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Manuel Mota

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Paulo Miranda

V. Guimarães-FC Porto

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: André Campos e Rui Cidade

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: Bruno Rodrigues