A FIGURA: Simon Banza

Quando se marca um golo decisivo aos 90+8m, só se pode ser considerado a figura do jogo. O francês, que até atravessa um período de menor fulgor e sem a veia goleadora do início de temporada, foi lançado na reta final e marcou o 2-1, num lance ainda mais meritório, tendo em conta que teve serenidade para finalizar de forma tranquila e não cedeu à pressão dos ponteiros a avançarem.

O MOMENTO: Banza evita tropeção, 90+8m

Sentou um adversário, driblou outro e rematou colocado. Definir desta forma com os ânimos tão exaltados e sabendo da importância de uma vitória na Mata Real é de aplaudir.

OUTROS DESTAQUES

Guedes

É mesmo reforço. Segurou bolas, combinou bem com os colegas, pressionou os defesas adversários, ganhou duelos, mas ainda assim pecou na finalização.

Luiz Carlos

A idade não passa por ele. Não tem tanta velocidade, mas continua com andamento. Importante a transportar a bola, a dar maior esclarecimento no miolo e a «morder» na pressão os médios do lado contrário.

Holsgrove

Chamado a substituir Matchoi, não desiludiu. Tem muita qualidade técnica naquel pé esquerdo, irrepreensível no passe, na leitura de jogo e com critério. Ainda marcou um golo para abrilhantar a exibição.

Iuri Medeiros

Impecável a aparecer por dentro, a receber orientado e a combinar com os colegas. Porém, desperdiçou várias oportunidades, três deles na cara de Marafona. Exige-se melhor definição.