Declarações do treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Benfica, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[O que teve esta vitória, estrelinha ou algo mais?] «Para vencer estes clubes e estas equipas várias vezes é preciso algo mais que estrelinha. Tivemos em alguns momentos, sim, mas o Benfica também teve. O Benfica percebeu muito bem o nosso sistema, estava muito bem preparado, mas conseguimos adaptar-nos. O mérito é dos jogadores e dos adjuntos que trabalham as bolas paradas, vencemos aqui e no Dragão com bolas paradas. E quero realçar a maturidade da equipa do Sp. Braga, soube sofrer e soube ter a bola.»

[Que fragilidades é que antecipava no Benfica e se se confirmaram?] «É uma equipa ofensiva que deixa espaços nas costas, na segunda parte tivemos várias bolas em que tínhamos superioridade no ataque e foi por aí que tentámos matar o jogo. Mas como disse o Benfica soube perceber onde tínhamos espaço e tentámos fazer a nossa parte. O Benfica fez um grande jogo, que só deu ainda mais mérito ao Sp. Braga.»