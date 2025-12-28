Pau Víctor, em declarações na flash interview da SportTV, após o empate a dois golos entre o Sp. Braga e o Benfica, na 16.ª jornada da Liga:

Análise ao empate frente ao Benfica

«É óbvio que saímos incomodados, fizemos uma boa primeira parte e eles estiveram melhor do que nós no segundo tempo. Temos de melhorar nas coisas que podemos controlar e dar o máximo, o caminho a seguir é o que fizemos no primeiro tempo, contra um Benfica que nunca é fácil de defrontar.»

Diferenças entre a primeira e a segunda parte

«O Benfica fez uma segunda parte muito boa, mas agora é corrigir o que fizemos e focarmo-nos no Estrela da Amadora. A Liga é muito longa e jogamos contra equipas fortes. Queremos encarar a distância e vamos trabalhar em todos os jogos. No que depende apenas de nós vamos dar o máximo, porque se falar de outras coisas vou ser sancionado, é melhor não falar mais.»

Lances de arbitragem durante o jogo

«Acho que no segundo golo do Benfica, o Moutinho é empurrado, mas não entro nisso. O VAR decidiu de outra forma e no pontapé de canto sou pisado de uma forma muito clara, mas o árbitro decidiu que não era penálti.»