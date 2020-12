Declarações do treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 4-1 ante o Boavista, em jogo da 11.ª jornada da I Liga. Carvalhal abordou mais uma vez o avançado Paulinho e a possível saída deste dos bracarenses:

«Não estou preocupado, o Paulinho vai ficar até ao final da época, a não ser que alguém bata a cláusula, mas no final da época é provável que saia.»

«Fiquei satisfeitíssimo por ouvir o treinador do Sporting a dizer que não iria haver mexidas no mercado, a ver se acaba o circo relativamente aos jogadores do Sp. Braga, porque acho que aí fechou o ciclo para a comunicação social relativamente ao Paulinho e um possível ingresso para o Sporting.»

«Isto de alguma especulação é muitas vezes sobre fontes de que “alguém disse”. E isto é terrível para os jogadores, para preparar as equipas, porque há sempre uma estabilização na abertura dos mercados e se há especulação, mais difícil é esta situação para os jogadores e treinadores. Felizmente o Paulinho tem boa cabeça, é um jogador concentrado, está de corpo e alma no Sp. Braga, é um dos capitães, tem feito golos e, no final da época, se Deus quiser, ele vai fazer muitos golos e a transferência que tanto anseia, porque é também do nosso interesse que isso aconteça no final da época.»