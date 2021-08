Declarações de Pepa, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate sem golos (0-0) frente ao Sp. Braga:

«O dérbi merecia golos, tanto para o Vitória como para o Braga. Tivemos duas ocasiões flagrantes na primeira parte, na pequena área, fomos fiéis ao que jogamos e trabalhamos, mas há situações em que não podemos perder bola na fase de construção. Não houve critério no espaço que estava à nossa mercê. De realçar a nossa capacidade de trabalho. Queríamos mais, as duas equipas queriam vencer, estamos a crescer, isso nota-se e dá um alento tremendo. Estamos na quarta jornada, esta equipa do Braga está junta há muito tempo, e dá gozo ver como o Vitória está a crescer naquilo que nós pretendemos. Foi um jogo bem disputado e fica a sensação que podíamos ter agredido mais o adversário».

[Falta confiança para agredir mais?] «Não vejo falta de confiança, tanto é que as duas primeiras oportunidades são nossas. A equipa teve caráter. Faltou-nos agredir mais a profundidade. Quando o adversário está tão alto temos espaço nas costas e temos de definir melhor. Faltou um pouco mais de critério e tranquilidade no último terço».

[Disse que tinha de tocar a perfeição. O que faltou?] «Tivemos personalidade e capacidade para ter bola. Fomos muito fiéis à nossa ideia de jogo, mas não atacámos a profundidade, algo que estava bem identificado, mas faltou fazer dentro de campo. Não fizemos isso e perdemos algumas bolas em construção que não podemos perder».

[Paragem com cinco pontos] «O foco é o mesmo: sentimos que a poderíamos estar com mais pontos neste momento; não os temos. É seguir o nosso caminho, o nosso trabalho, e continuar nesta senda de valorizar o nosso jogo. Depois há pormenores a melhorar, sermos mais incisivos e agredir mais».

[Aposta em Edwards e Quaresma em simultâneo pode ser mais regular?] «Para mim isso é um não assunto. São opções, cada jogo tem a sua história e a sua estratégia, há jogadores que não mexem tanto quando entram, outros que mexem. Os bons jogadores são sempre compatíveis».

[Exibição de Handel] «Acima de tudo destacar a inteligência, personalidade e caráter que teve dentro de campo. Ele e a equipa toda. Mais do que a capacidade técnica e física, é a mentalidade. Parabéns à formação. Há uma coisa que tenho de dizer, temos de olhar para a organização da equipa e a capacidade de fechar a baliza. Tentámos ganhar, mas há momentos em que temos de saber defender e manter o equilíbrio. Hoje foi preciso ter muito equilíbrio».