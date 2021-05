Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a uma bola frente ao Sp. Braga:

«Fizemos um jogo fantástico, estivemos confortáveis no jogo todo. Não foi só atrás da linha da bola a ver o jogo passar, tivemos as melhores oportunidades. Jogo tremendo. Fiquei um pouco preocupado com a questão de não ir abaixo depois de sofrer, mas mesmos depois disso a equipa soube reagir e procurou o golo. Tivemos as melhores oportunidades. Fica o amargo de boca por isso. Hoje demos muito para colher só um ponto. Em termos de exibição foi uma das melhores da época».

[Saída de João Amaral] «A estratégia passava por controlar o lado esquerdo do Braga. Era um conforto que queríamos dar ao Jorge. A saída do Amaral teve a ver com desgaste. Se fosse no FM não tirava ninguém, a equipa estava com saúde, estava muito bem. Quem entrou não entrou mal, coincidiu com o golo. Erros todos cometem, conseguimos dar reposta».

[Rumores de que estará a caminho do V. Guimarães] «O meu foco é único e exclusivamente as competições europeias. Faltavam quatro pontos, agora faltam três».

[Será difícil deixar este grande grupo?] «As primeiras pessoas a saberem se fico ou não serão o presidente do Paços e simultaneamente o grupo de trabalho. É um grupo de trabalho fantástico, não é de agora, já o tinha dito. Pessoas incríveis, não só os jogadores, todos. Mas, isto não é despedida. O foco está no jogo de domingo».